Bunte Comic Con in der Messe Wien startet

Die größte Popkultur-Messe des Landes zieht viele Fans aus dem Ausland an.

Diesen Samstag, 23. und Sonntag, 24. November findet die Vienna Comic Con in der Messe Wien statt. Legendäre Star-Gäste wie Michael Winslow, Vincent Regan und Elfie Donnelly reisen für die VIECC® nach Wien, um ihre Fans zu treffen und zu begeistern. Neben dem abwechslungsreichen Star-Aufgebot überzeugt die größte Popkultur-Messe Österreichs dieses Jahr mit aufregenden Programm-Highlights und neuen Ideen.

Buntes Spektakel

Um das Wochenende des Jahres auf der Vienna Comic Con zu erleben, reisen mehr als 39.000 Popkultur-Fans aus ganz Europa an. Auf über 42.000 m2 Messefläche erwartet die Besucher:innen am kommenden Wochenende ein buntes Spektakel aus der Fantasy-, Gaming-, Film- und Fernsehwelt. Neben spannenden Panels, diversen Wettbewerben, einem umfangreichen Entertainment-Programm und einzigartigen Autogramm- und Foto-Möglichkeiten bieten über 500 Aussteller:innen jede Menge Merchandise, Kunst und Sammlerstücke an. In Österreichs größter Artist Alley mit über 400 Künstler:innen können außerdem einzigartige Kunstwerke unabhängiger Artists entdeckt werden.

Str-Gäste

Patrick Krippner, Veranstalter der VIECC®, blickt mit Vorfreude auf das kommende Messe-Wochenende: „Wir geben jedes Jahr unser Bestes, ein einzigartiges Messeerlebnis zu schaffen, bei dem sich alle - von Jung bis Alt - wohlfühlen und Spaß haben. Mit weltweit bekannten Star-Gästen wie Michael Winslow, Frank Cho, Vincent Regan und Elfie Donnelly sowie einem umfangreichen Entertainment-Programm mit Cosplay-Catwalks, E-Sport, Panels und Workshops schaffen wir ein unvergessliches Wochenende für Popkultur-Fans“.