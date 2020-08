Bursch (15) sticht auf 21-Jährigen ein

Der 15-Jährige wurde mit der Faust geschlagen und erlitt einen Nasenbeinbruch.

Eine Auseinandersetzung in der Wiener Schallergasse ist in der Nacht auf Sonntag völlig eskaliert. Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit intervenierten nach einem Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung. Aus derzeit unbekannter Ursache ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, wobei der 15-Jährige (Stbg.: Staatenlos) den 21-Jährigen (Stbg.: Afghanistan) mit einem Messer attackiert haben soll. Dadurch wurde der 21-Jährige am Oberkörper verletzt.

Der 15-Jährige wurde offenbar vom 21-Jährigen mit der Faust geschlagen, wodurch dieser einen Nasenbeinbruch erlitten hat. Beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Nachdem der 15-Jährige im Krankenhaus behandelt wurde, wurde er in eine Justizanstalt gebracht.