Chillout-Zone: Neues Sonnendeck am Donaukanal präsentiert

Die großzügige Holzplattform sorgt für eine neue gemütliche Chillout-Zone. Die Attraktivierung des Donaukanals soll aber noch weitergehen.

Der Donaukanal ist eine pulsierende Flanier- und Sportmeile inmitten der Stadt, ideal für einen Sundowner, ein persönliches Workout oder einen Spaziergang. Die beliebte Freizeitmeile wird ständig weiterentwickelt und bietet mit dem neuen Pocket-Park nun sogar eine zusätzliche Grünfläche, moderne WC-Anlagen und ein innovatives Leitsystem.

Das neueste Highlight ist ein großzügiges Sonnendeck, welches als Entspannungsoase direkt am Wasser liegt - zwischen der Augartenbrücke und der Rossauer Brücke.Es ist ein Gemeinschaftswerk der MA 29-Brückenbau und Grundbau, die derzeit die Augartenbrücke saniert, und der MA 45-Wiener Gewässer. „„Danke an die zuständigen Abteilungen für ihre innovativen Ansätze, den Wienerinnen und Wienern immer wieder neue Angebote zu liefern“, so Stadträtin Ulli Sima.

Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai zeigt sich erfreut: „Die Aufwertung am Donaukanal geht weiter. Nach der Errichtung des Pocket-Parks freut es mich, dass wir ein Sonnendeck zum Entspannen im Freien erhalten.“

© Stadt Wien/Christian Fürthner ×

75 m2 großes Sonnendeck als Entspannungsoase

Das neue, 75 m² große Sonnendeck, eine Holzkonstruktion, ersetzt eine Böschung mit starkem Gefälle und bietet nun eine großzügige Liege- und Sitzfläche für Passanten und Flanierenden. Umgeben von Bäumen und mit direktem Blick aufs Wasser, lädt es zum Entspannen ein. Es verfügt über drei breite Stufen und ist nicht nur stabil, sondern auch optisch ansprechend.

Ein neues Leitsystem soll die Orientierung entlang des Donaukanals erleichtern. Vandalismussichere Wegweiser und Orientierungshilfen am Boden markieren neue Highlights, Geheimtipps und nahegelegene Sehenswürdigkeiten. Dieses System wird schrittweise von der Abteilung Wiener Gewässer über das gesamte Freizeitareal ausgeweitet.

Seit Ende Juni gibt es zudem vier neue öffentliche und kostenlose Sanitäranlagen am Donaukanal. Diese WC-Container wurden von der Szene-Künstlerin Käthe Löffelmann im Graffiti-Look gestaltet. Die Motive spiegeln die tierische Welt der naturnahen Gewässer Wiens wider und fügen sich perfekt in das Erscheinungsbild des Donaukanals ein. „Wir attraktiven den Donaukanal laufend und bieten somit innerstädtisch Freizeitoasen zum Nulltarif“, so Donaukanalkoordinator Gerald Loew.