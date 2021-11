Corona-Demo sorgt für Verzögerungen bei PCR-Tests

Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag in Wien gegen die Corona-Maßnahmen.

Wien. Wegen der großen Corona-Demo in Wien kam es am Samstag nicht nur bei den Öffis zu Unterbrechungen und Verzögerungen. Auch "Alles Gurgelt" wies in den inneren Bezirken bei Abgabestellen via Aushang darauf hin, dass es aufgrund der Demonstrationen zu Verzögerungen bei der Abholung von PCR-Tests bzw. der Auswertung kommen kann.

Auf den Test-Aufgabe-Boxen wurden Zettel mit dem Hinweis zu den Verzögerungen angebracht – wörtlich steht darauf: "Bitte beachten Sie! Aufgrund der Demonstration in der Wiener Innenstadt kann es zu Verzögerungen bei der Abholung der PCR Tests bzw. Auswertung der PCR Tests kommen."

Personen, die heute in Wien einen "Alles Gurgelt"-Test abgegeben haben, müssen daher vermutlich etwas länger als sonst auf ihr Ergebnis warten.