Corona-Positiver randalierte in Polizei-Station

Wien. Eine 41-Jährige betrat am Montag um 15.40 Uhr aufgelöst eine Polizeiinspektion in Wien-Penzing, unmittelbar gefolgt von einem aufgebrachten Mann. Der 30-jährige syrische Staatsangehörige schrie die Frau an und gebärdete sich vor ihr. Die Polizisten versuchten die Situation zu deeskalieren, der Mann verhielt sich jedoch äußerst aggressiv. Weiters schrie und spuckte er herum. Die Frau gab an, dass ihr Lebensgefährte Covid-positiv sei und es zum Streit über die verhängte Heimquarantäne kam, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und weiter randalierte wurde er vorläufig festgenommen. Im weiteren Verlauf konnte der Covid-positiv-Status bestätigt werden. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten in eine Justizanstalt gebracht.