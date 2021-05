Covid-positive Ladendiebin wollte in Wien Polizistin beißen

Die Frau wurde dabei erwischt, wie sie im Supermarkt Lebensmittel stehlen wollte.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Ladendiebin hat am Freitag in Wien-Favoriten versucht, eine Polizistin zu beißen. Die verdächtige Ungarin wurde gemeinsam mit einem Komplizen festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Frau wurde mit dem 27-jährigen Mittäter von einem Ladendetektiv und einem Mitarbeiter des Supermarktes bei dem Versuch erwischt, Lebensmittel zu stehlen. Als die Männer die Verdächtigen anhielten, wurden sie von dem Duo körperlich attackiert. Beim Eintreffen der Polizei versuchte die Ungarin, eine Beamtin zu beißen und treten, sodass sie nur unter der Anwendung von Körperkraft festgenommen werden konnte.

Im Zuge der weiteren Amtshandlung gab die Festgenommene an, Covid-positiv zu sein. "Dies wurde bei einer Überprüfung auch bestätigt", hieß es seitens der Polizei. Alle Beteiligten wurden daraufhin als Kontaktpersonen II eingestuft und einem Corona-Test unterzogen. Verletzt wurde niemand.