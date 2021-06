Unfall in Wien-Favoriten.

Ein Unfall sorgte in Wien für Zeitverzögerungen. In der Laxenburger Straße im zehnten Wiener Gemeindebezirk kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKWs. Die beiden Autos fuhren in einer Kreuzung gegeneinander und blockierten den Fließverkehr. Daher kam es zu Zeitverzögerungen. Die Unfallstelle soll laut Augenzeugen wieder geräumt sein.

