Darum pickten die Klima-Kleber heute nicht

Zum ersten Mal seit mehr als zwei Wochen kam es zu keiner Straßen-Blockade der Letzten Generation.

Heute klebt niemand an der Straße - die Klima-Aktivisten, die am Montag den Frühverkehr in weiten Teilen der Stadt stillgelegt hatten, setzen heute auf das Gespräch mit der Bevölkerung. In mehreren Gruppen sind sie in der Stadt unterwegs, um mit Menschen über den drohenden Klimakollaps zu sprechen, und darüber, warum sie denken, dass ihre Protestform zur Überwindung der Krise beitragen kann. Sie werden dabei erneut von den Omas gegen Rechts begleitet.

???? WIR WOLLEN REDEN ????



????️ Gestern baten wir die Regierung an den Tisch. Heute sind wir in der Stadt unterwegs um mit Bürger:innen zu sprechen.



✊ Packen wir's gemeinsam an!https://t.co/FmPlqGZ14s#LetzteGeneration pic.twitter.com/ELyYzZjY6T — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 17, 2023

Laila Fuisz (22), die ihre Hand am Montag an die Nordbrücke "betonierte", bemüht sich heute um Verständnis: "Wir können diese Herausforderung nicht alleine bewältigen. Wir können nur immer wieder auf die Klimawissenschaft hinweisen, aber wir alle sind die letzte Generation, die noch gegensteuern und das Schlimmste verhindern kann. Es braucht jeden Menschen, wenn wir das schaffen wollen. Davon möchte ich möglichst viele überzeugen."