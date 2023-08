Tote 19-Jährige nach Drogen-Party entsorgt

Der Angeklagte (18) musste sich am Dienstag wegen sexuellem Missbrauchs und im Stich lassen einer Verletzten mit Todesfolge verantworten.

Wien. Bei einer Afterparty in seiner Wohnung soll er die 19-Jährige zum Sex ausgenutzt haben, obwohl sie unter Drogen stand. Als der damals noch 17-Jährige am nächsten Tag bemerkte, dass die junge Frau keine Lebenszeichen mehr zeigte, legte er sie im Stiegenhaus ab. Am zweiten Prozesstag wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Gutachten erörtert. Zudem beantrage der Anwalt des Angeklagten, Florian Astl, die Einholung eines toxikologischen Gutachtens.

Es sei nicht klar, ob die Frau beim intimen Kontakt bereits tot war, oder ob vielleicht der Angeklagte aufgrund seines eigenen Drogenkonsums nichts von ihrem Tod bemerkte.