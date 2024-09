Dauer-Alarm in der U-Bahn

Am U-Bahn-Knoten Karlsplatz schrillten alle Alarme für 45 Minuten. Und keiner weiß bisher warum.

Kurz vor 13 Uhr begannen im gesamten U-Bahn-Durchgang am Karlsplatz alle Alarme zu schrillen. Die Verkäufer in den Geschäften waren nach 30 Minuten Daueralarm schon völlig mürbe und überlegten zuzusperren. Securities der Wiener Linien hatten keine Idee, was vor sich geht. Und die Pressestelle der Öffis schwieg dazu.

Ende nach 45 Minuten

Nach etwa 45 Minuten waren die Geschäfte bereits wie leergefegt und Passanten extrem verunsichert. Seit etwa 13.30 Uhr sind die Alarme wieder abgestellt. Laut Wiener Linien war es nur ein Fehlalarm.