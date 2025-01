DC Tower 2 kratzt schon an den Wolken Wiens

Baufortschritt beim DC Tower 2: Wiens neuer Wolkenkratzer nimmt Gestalt an.

Nach der Fertigstellung der Hochhäuser DC Tower 1 (2014) und DC Tower 3 (2022) wird jetzt der Bau des DC Tower 2 fortgesetzt. Es ist das letzte Gebäude der geplanten Dreierreihe. Mit 52 Stockwerken wird es unter anderem Büro- und Wohnflächen bieten. Baubeginn war schon vor drei Jahren, wobei man mit logistischen Herausforderungen konfrontiert ist – insbesondere aufgrund der direkten Nähe zur Reichsbrücke und der Autobahn.

Nun nimmt der neue Wolkenkratzer in der Bundeshauptstadt zunehmend Form an. Während Kletterer in den oberen Stockwerken gerade an der Verkabelung arbeiten, wurden in den unteren Etagen bereits Fenster eingesetzt. Eines der vielen Highlights des DC Tower 2 ist die geplante Photovoltaikfassade, welche die erste dieser Art in Europa sein wird. Solarpaneele sollen genug Energie für 150 bis 200 Einfamilienhäuser liefern, die gesamte Energieversorgung des 60.000 Quadratmeter großen Gebäudes werden sie jedoch nicht abdecken.

Ab Ostern werden Büroflächen und Mietwohnungen des DC Tower 2 auf den Markt kommen, Mietinteresse soll bereits bestehen. Zukünftig sind auch weitere Projekte in der Nähe geplant, wie niedrigere Gebäude mit drei bis vier Stockwerken. Die Fertigstellung des DC Tower 2 wird für Ende 2026 angestrebt, die Bezugsfertigkeit ist für 2027 vorgesehen.