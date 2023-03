Deutsche Klima-Aktivisten wollen Wien lahmlegen

Deutsche Klima-Aktivisten wollen ab Sonntag die europäische Gaskonferenz in Wien blockieren.

Nun sorgen auch noch die Deutschen in Wien für Verkehrschaos und Blockaden: "Vom 26. – 29. März, werden wir die Europäische Gaskonferenz in Wien BLOCKIEREN und LAHMLEGEN", rufen die Aktivisten der Gruppe "BlockGas" auf ihrer Website auf.

Vom 27. bis 29. März findet im Austria Center Vienna die Europäische Gaskonferenz statt. Laut Klimaaktivisten trifft sich dabei die Gaslobby, "um über die Zukunft der europäischen Energieversorgung zu entscheiden - jene Gaskonzerne, die aktuell Rekordgewinne einfahren".

Während sich viele Menschen das Leben nicht mehr leisten können, lädt die OMV die fossile Gaslobby nach Wien, um über die Zukunft der europäischen Energieversorgung zu entscheiden - jene Gaskonzerne, die aktuell Rekordgewinne einfahren???? pic.twitter.com/eXbHFJrmVO — Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) March 16, 2023

Auch die Aktivisten der Bewegung "Fridays For Future Wien" haben bereits eine Demo und eine Gegenkonferenz angekündigt. Die Demo mit dem Namen "Stoppt die Gaslobby" findet am Dienstag, 28. März, um 17.30 Uhr am Stephansplatz statt. Dieser werden sich auch die Deutschen anschließen, wie auf der Website der Bewegung "Blockgas" zu lesen ist.