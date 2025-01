Die Luftburg im Prater sperrt zu

Demnächst zieht das gesamte Team um zum Pop-Up beim Nachbarn.

Das beliebte Bio-Restaurant Luftburg im Prater macht zu. Inhaber Paul Kolarik erklärt: „Wir wollen nicht nur unseren Gästen ein Ambiente bieten, in dem sie sich wohl fühlen und sich gerne aufhalten, sondern auch unseren Mitarbeiter:innen. Wir wissen, dass motivierte Mitarbeiter:innen das Herzstück eines Unternehmens sind. Deshalb legen wir großen Wert auf die Zufriedenheit und das Wohlergehen unseres Teams. Faire Arbeitsbedingungen, ein angenehmes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung.“

Mehr Komfort für die Mitarbeiter:innen durch Erneuerung

Deshalb wird ab Jänner der gesamte Mitarbeiter:innen-Bereich neu gestaltet oder neu gebaut. Nicht nur ein top ausgestatteter Team-Aufenthaltsraum, sondern auch ein Andachtsraum wird errichtet. "Dieser Raum steht allen Mitarbeiter:innen offen - egal welche Religion oder Weltanschauung sie haben. Mitarbeiter:innen aus rund 15 Nationen, mit verschiedenen Religionen, LGBTQIA+ sowie Inklusiv-Mitarbeiter:innen - sie alle machen das Team einzigartig", so Kolarik in einer Aussendung.

Pop-Up beim Nachbarn zur Überbrückung

Von 16. Jänner bis 16. März findet man das Team der Luftburg aber dennoch gleich nebenan - im Prater 122, am Gelände der „Estancia Santa Cruz". Im „Pop-Up beim Nachbarn“ kann man von Mittwoch bis Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr die Luftburg-Klassiker - von der Stelze über Schnitzel bis hin zu vegetarischen und veganen Gerichten - genießen. Wie immer in 100% Bio-Qualität. Beim Umbau werden zusätzlich neue Garderoben sowie Büroräumlichkeiten geschaffen. Die Spüle und die Anlieferung werden ebenfalls erneuert, um für verbesserte Abläufe zu sorgen und weniger Energie zu verbrauchen. Die Kapazität der PV-Anlage wird erweitert, damit noch mehr Strombedarf durch Eigenproduktion gedeckt werden kann. Heizen und Kühlen erfolgt in Zukunft mit der Kraft des Wassers - somit kommt die Luftburg „raus aus Gas“.