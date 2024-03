Die Zukunft des Neustifter-Kirtags ist bedroht

Dem beliebten Kirtag geht das Geld aus - im letzten Jahr machte man Verlust. Eine mögliche Absage steht im Raum.

Es ist DAS Event in Neustift am Walde - jedes Jahr findet am Wochenende nach dem 16. August der Neustifter-Kirtag statt. Jedes Jahr kommen rund 80.000 Besucher zu der Kult-Veranstaltung. Nicht jedoch in diesem Jahr - wie der "Kurier" berichtet, steht der Kirtag vor dem Ende. Peter Wolf, Obmann des Weinbauvereins sagt auf Anfrage: „Unter den jetzigen Vorzeichen wird der Kirtag in dieser Form nicht stattfinden können“.

Am Mittwochabend haben sich Winzer des Weinbauvereins zu einer Sitzung getroffen - dort wurde unter anderem das mögliche Aus des beliebten Kirtags besprochen. Der massive Anstieg der Energie- und Personalkosten sei ein großes Problem - gegenüber dem "Kurier" sagt der Obmann: „Alle Betriebe stehen unter Druck. Es ist ein allgemeines Problem, das wir am Kirtag nicht alleine lösen werden.“

Minus von 20.000 pro Betrieb musste abgedeckt werden

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kirtag vor dem Ende steht - schon im letzten Jahr hat man kurz überlegt, einen Eintritt zu verlangen. Diese Idee wurde jedoch rasch verworfen - man hatte damals lediglich den Zeitraum angepasst, der Neustifter-Kirtag läuft seitdem von Donnerstag bis Sonntag, statt wie früher von Freitag bis Montag.

Um das Fehlen von Sponsoren zu kompensieren, hatte man auch einen Flohmarkt veranstaltet - sowas passe jedoch laut den Veranstaltern nicht zu so einem Event. Viele Betriebe mussten ein Minus von 20.000 Euro abdecken. Wolf stellt sich deshalb die Frage: „ Zahlt es sich noch aus?“

Kirtag gibt es schon seit 250 Jahren

Laut Überlieferung gibt es den Neustifter-Kirtag schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts - nach 250 Jahren könnte jetzt jedoch Schluss sein. Das Fest ist nicht zuletzt auch so berühmt, da viele prominente Gäste vorbeikommen, wie zum Beispiel namhafte Politiker. 2020 erst wurde das Brauchtumsgeschehen in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen - das hilft dem Kirtag jedoch jetzt nur bedingt.