Donauturm: spusu im Höhenrausch

Seit gestern erstrahlen die Werbeflächen am Donauturm in Donaustadt in neuem Glanz.

Am Donnerstag wurden am Prunkstück im Donaupark gleich drei Werbeflächen (Größe 8x8 Meter) von Mobilfunkanbieter spusu platziert. Dadurch ist neben dem guten Handy-Empfang auch beste Sicht aus weiter Ferne in der Hauptstadt garantiert. © spusu ×

© spusu × Der 1964 eröffnete Turm hat eine Gesamthöhe von 252 Metern und ist damit das höchste Bauwerk des ganzen Landes. © spusu × Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Die grünen Plakate des Mobilfunkanbieters wurden von den waghalsigen „Kletter-Arbeitern“ in einer Höhe von 180 Metern platziert.