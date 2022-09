Drama am Gürtel: Motorradfahrer krachte gegen Baum – tot

Ein Motorradfahrer kam am Mittwochnachmittag von der Fahrbahn am Währinger Gürtel ab und krachte gegen einen Baum. Er erlag im Spital seinen Verletzungen.

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch am Währinger Gürtel Wien schwer gestürzt. Er erlag im Spital seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Der Biker war gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Volksoper unterwegs gewesen, als er aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte, hieß es in einer Polizei-Aussendung am Donnerstag. Augenzeugen und Polizisten leisteten rasch Erste Hilfe, bevor die Berufsrettung die Versorgung übernahm.