Drei Autos in Flammen war Brandanschlag

Ein Zeuge, der sich spät in der Nacht einparkte, sah die beiden Täter davonlaufen.

Spektakulärer Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Graffgasse in Favoriten. Um 3.45 Uhr brannte ein Smart Fortwo komplett aus. Übrig blieb nur ein Gerippe aus Stahl, Alu und Plastik. Die übergreifenden Flammen beschädigten überdies einen daneben auf öffentlicher Fläche abgestellten VW Sharan sowie ­einen 5er-BMW, der nun ebenfalls ein Totalschaden ist.



Der Schaden ist beträchtlich und trotz später Stunde waren Dutzende Schau­lustige auf der Straße, die den Einsatz verfolgten.



