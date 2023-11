Zuerst hatte sich der noch unbekannte Mann im WC des Supermarktes versteckt und dann zwei Angestellte mit einer Waffe bedroht. Der Räuber könnte noch für weitere Überfälle in Wien verantwortlich sein.

Die Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem Mann, der insgesamt für drei Raubüberfälle in Lebensmittelgeschäften verantwortlich sein soll. Da es sich bei den Vorfällen immer um die gleiche Supermarkt-Kette handelt, könnte der Täter einen Bezug zu den Discountern haben.

© LPD Wien ×

Sein letzter Coup, bei dem die Aufnahmen entstanden waren, fand am 10. Oktober in der Filiale auf der Oswaldgasse in Meidling statt. Dort hatte sich der dunkel gekleidete Mann mit Kappe sich im WC versteckt, bevor er die zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld forderte.

Nachdem sie der zwischen 25 und 30-Jährige zwang sich auf den Boden zu legen, fesselte er die Penny-Mitarbeiter mit Kabelbindern. Der Tatverdächtige konnte mit der Tageslosung fliehen.

© LPD Wien

Insgesamt drei Überfälle in Wien

Die Ermittler gehen nun davon aus, dass der Mann auch für weitere Raubüberfälle auf Supermärkte verantwortlich sein soll. Ein Lebensmitteldiscounter wurde am 11. Februar auf der Erzherzog-Karl-Straße in Donaustadt heimgesucht, ein weiterer am 18. Juli auf der Brünner Straße im 21. Bezirk.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 01/31310 33800 erbeten.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre alt

175-180 cm groß

kräftige Statur

braun/brünette kurze Haare

sprach Deutsch

Zum Tatzeitpunkt war der mutmaßliche Täter mit hellblauen Jeans, dunklem Oberteil (Weste), dunkler Baseball-Kappe und weißen Nike Sportschuhen bekleidet. Maskiert war der Mann mit einer weißen FFP2-Maske. Vermutet wird, dass er Brillenträger ist.