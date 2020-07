Drogenkrieg: 36-Jähriger aus Fenster gestoßen?

Der Zustand des Opfers ist äußerst kritisch. Die Ärzte kämpfen derzeit um sein Leben.

Wien. Mysteriöser Fenstersturz Samstagabend in der Brestelgasse in Ottakring.

Zeugen sahen gegen 23 Uhr wie ein Mann kopfüber aus einer Wohnung im ersten Stock stürzte, am Asphalt aufschlug, schwer verletzt liegen blieb und hielten eine Polizeistreife an.

Schreie. Während der 36-jährige Algerier in akuter Lebensgefahr ins Spital auf die Intensivstation gebracht wurde, wo die Ärzte um sein Leben kämpfen, berichteten vor Ort mehrere Augenzeugen der Polizei, dass der Mann offenbar von einer anderen Person in der Wohnung absichtlich in die Tiefe gestoßen worden sei. Angeblich waren zuvor laute Schreie zu hören.

Möglichwerweise könnte ein Drogengeschäft aus dem Ruder gelaufen sein. Denn als die Beamten die Wohnung, in der niemand gemeldet ist, durchstöberten, war diese leer. Laut Zeugenaussagen sollen sich jedoch zuvor mehrere Personen darin aufgehalten haben.

Aus diesem Fenster stürzte der Mann in die Tiefe.

Weiteren Anrainern zufolge soll das Opfer aber selbst gesprungen sein. Es könnte sich daher auch um einen Unfall oder eine Verzweiflungstat gehandelt haben. Das LKA ermittelt.