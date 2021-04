Drogenlenker erfasst 56-Jährigen - tot

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein tödlicher Unfall in Wien-Donaustadt.

Ein 56-Jähriger ist in der Nacht auf Karsamstag in Wien-Donaustadt bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann saß gegen 4.15 Uhr in der Breitenleer Straße in seinem am Straßenrand abgestellten Wagen und hatte die linke hintere Fahrzeugtüre geöffnet. Ein 33-Jähriger fuhr laut Polizeisprecherin Barbara Gass gegen die Tür und erfasste den 56-Jährigen.

Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass er ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss unterwegs war.