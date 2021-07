Edtstadler will rascher abschieben

Expertenrunde: »Wer Schutz sucht, darf nicht zur Gefahr werden«

Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat nach einem runden Tisch als Reaktion auf den Mord an der 13-jährigen Leonie von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) die Einschaltung der Dienstaufsicht gefordert.



Wäre schneller gehandelt worden, wäre einer der Verdächtigen, der 18-jährige Afghane, zum Zeitpunkt der Tat schon abgeschoben gewesen, meinte Edtstadler. Sie betonte: „Wer in Österreich Schutz sucht, muss die hiesigen Werte respektieren. Wer das nicht tut, hat in dem Land nichts verloren.“



