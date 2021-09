Bei einem Zimmerbrand in der Kandlgasse in Wien-Neubau kam eine Person ums Leben.

Eine Frau (81) ist am Mittwochnachmittag bei einem Zimmerbrand in der Kandlgasse in Wien-Neubau ums Leben gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr am Donnerstag berichtete, war eine Passantin auf durch ein geschlossenes Fenster der Altbauwohnung dringenden Rauch aufmerksam geworden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil in den Räumlichkeiten zahlreiche Gegenstände gelagert gewesen waren. Für die ältere Dame kam jede Hilfe zu spät.

Der Brandherd wurde trotz des Einsatzes einer Wärmebildkamera nicht sofort gefunden, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Deshalb wurde mit einer zweiten Löschleitung über eine Drehleiter von außen durch ein Fenster in die Wohnung eingestiegen. In der Nähe des Fensters fanden die Einsatzkräfte die leblose Frau. Die Reanimation durch die Berufsrettung blieb vergeblich.