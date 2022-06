Einbrecher stürzte bei Coup in den Tod

Ein Lüftungsschacht wurde einem Einbrecher zum Verhängnis. Er stürzte in den Tod.

Wien. Arbeiter haben in Wien-Meidling auf einer Baustelle einen schrecklichen Fund gemacht: In einem rund drei Stockwerke tiefen Lüftungsschacht eines noch in Bau befindlichen Mehrparteienhauses entdeckten sie einen Toten. Es handelte sich offenbar um einen Einbrecher, der auf der Baustelle verunglückte. Bei ihm wurden eine Taschenlampe und ein Brecheisen gefunden, die Eingangstür war aufgebrochen worden. Die Identität des Toten ist noch ungeklärt, vermutlich stürzte er in der Nacht zum Donnerstag ab.