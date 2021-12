Zwei Männer sollen am Samstagabend versucht haben, in ein Kaffeehaus einzubrechen.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen, einen 36-jährigen moldawischen und einen 24-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, vor Ort anhalten und festnehmen. Beide wiesen sich mit gefälschten Reisepässen aus. Sie hatten zudem zahlreiche Einbruchswerkzeuge mitgeführt.

Grenzüberschreitende Straftaten

Die mutmaßlichen Täter stehen im Verdacht, in den letzten Jahren mehrere Vermögensdelikte im In- und Ausland begangen zu haben. Durch das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, werden in gegenständlicher Strafsache die Ermittlungen geführt.

Hinweise (auch anonym) zu weiteren Straftaten bzw. zu vergangenen Aufenthaltsorten der Personen werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer: 01 313 101/33800 erbeten.