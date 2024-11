Schock: Wiener U-Bahn-Surfer ist gestorben

Einer der beiden verletzten U-Bahn-Surfer, die am Dienstagnachmittag am Dach eines aus Hütteldorf kommenden U4-Zuges mitgefahren und gegen eine Fußgängerüberführung geprallt waren, ist im Spital an seinen Verletzungen gestorben.

Nach dem Unfall beim "U-Bahn-Surfen" bei der U4-Station Schönbrunn ist ein 17-Jähriger nun im Krankenhaus verstorben, wie die AUVA gegenüber "ORF Wien" bestätigt. Laut dem Bericht schwebt ein 18-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Insgesamt waren am Dienstag vier Jugendliche auf das Dach einer U4-Garnitur geklettert. Der 17- und der 18-Jährige prallten gegen eine Fußgängerüberführung. Der 13-jährige blieb unverletzt, der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall hatten die Wiener Linien Fahrgäste, die gefährliche Situationen bemerken, darum gebeten, "unverzüglich die Notrufeinrichtungen in den Fahrzeugen oder auf dem Bahnsteig zu betätigen".