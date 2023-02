Endlich: Wiener Linien öffnen wieder vordere Bus-Türen

Bitte (auch wieder vorne) einsteigen: Mit den Masken in den Öffis fällt in Wien ab März auch eine weitere, lästige Regel aus Corona-Zeiten.

Parallel zum Ende der Maskenpflicht öffnen die Wiener Linien am ersten März auch wieder die vorderen Türen in Bussen sowie älteren Straßenbahnen, in denen die Fahrerkabine nicht geschlossen war, bestätigte das Unternehmen einen Bericht von ORF.at. Mit der während der Corona-Pandemie gültigen Maßnahme sollten die Lenker und Lenkerinnen vor einer Ansteckung geschützt werden.