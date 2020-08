Entführungs-Krimi um Dackel "Pepe"

Ein Rüde gibt Rätsel auf: Dackel 'Pepe' wurde in der City wie vom Erdboden verschluckt.

Wien. Promi-Schneidermeisterin Ruth Sprenger ist verzweifelt: Als die Hundehalterin vergangenen Samstagvormittag vom Einkaufen in ihre (versperrte) Wohnung in der Liebiggasse in der Wiener Innenstadt zurückkam, war ihr geliebter Dackelmischling „Pepe“ plötzlich verschwunden.

„Es gab keine Einbruchsspuren, lediglich das Fenster im ersten Stock war offen“, schilderte Sprenger gegenüber ÖSTERREICH: „Einen möglichen Sprung aus 6 bis 8 Metern Höhe hätte ‚Pepe‘ laut Tierärztin aber sicher nicht überlebt. Zudem gab es auch am Gehsteig unter dem Fenster keinerlei Spuren.“

Umgebung von Polizei erfolglos abgesucht

Ruth Sprenger meldete den Vorfall der Polizei, die die Gegend erfolglos absuchte. „Ich bin mir sicher, dass ihn jemand haben wollte. Eine halbe Stunde vorher hat meine Nachbarin ‚Pepe‘ noch winseln gehört, da er immer so traurig ist, wenn ich kurz nicht daheim bin.“

Hinweise. Nun hofft die Schneidermeisterin auf ein Ende des Krimis: „Ich zahle auch einen Finderlohn.“ Hinweise an 0664/9225993 oder jede Polizeidienststelle.