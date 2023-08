Enthauptete Leiche am Wienerberg: War es wieder Obdachlosen-Killer?

Am Wienerberg in Wien-Favoriten sind am Samstag menschliche Knochenteile gefunden worden. Es könnte sich um das nächste Opfer des Obdachlosen-Serienmörders handeln.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde von der Landespolizeidirektion Wien als nächster Schritt angekündigt. Was die Menge der in dichtem Gebüsch aufgefundenen Teile betrifft, machen diese wohl den "skelettierten, größeren Teil" eines Körpers aus, wie LPD-Sprecher Philipp Haßlinger auf APA-Anfrage präzisierte. Angst vor Killer schweißt Obdachlose zusammen

Jagd nach Obdachlosen-Killer: ''Etliche Hinweise''

Obdachlosen-Morde in Wien: Letztes Opfer verstorben Der Fund wurde am Samstag gegen 14.30 Uhr gemeldet und von Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten bestätigt. Dass es sich um menschliche Knochen handelt, wurde auch von einem Amtsarzt attestiert. Ein Alter der Knochenteile oder wie lange sich diese am Fundort befunden haben, ist Gegenstand der gerade erst begonnenen Ermittlungen unter der Leitung vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Ein grausamer Verdacht: Die menschlichen Überreste könnten in Zusammenhang mit den Angriffen eines Serientäters auf Obdachlose stehen. Zwei Männer wurden ermordet, eine Frau schwer verletzt. Zudem deuten dem Vernehmen nach zwei Aspekte auf Fremdverschulden hin: Der Kopf des Skeletts soll abgetrennt einige Meter vom Rest entfernt gefunden worden sein, die Schädeldecke außerdem ein münzgroßes Loch aufweisen.