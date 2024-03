Enzis heuer sattgrün und recyclebar

Die Sitzmöbel im Farbton "Immergrüne tann-ja" sind zu 70 Prozent aus alten Getränkekartons.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet auch der Innenhof des Museumsquartiers in die Outdoor-Saison. Und natürlich werden dafür die bekannten Enzis, Sitzmöbel die früher aus Beton und dann aus Polyethylen waren, in neuem Öko-Design aufgestellt.

Heuer hat sich der Farbton "Immergrüne tann-ja" beim Publikumsvoting gegen „Blau blüht der Enzi-an“ und „Silber-Gerlinde“ durchgesetzt, gab Direktorin Bettina Leidl bekannt. Das Besondere an den neuen Enzis: Sie wurden zu 70 Prozent aus recycleten Getränkekartons hergestellt, werden dennoch allen Anforderungen für Outdoor-Möbel gerecht und können - so wie ihr Vorgängermodell - zu hundert Prozent recyclet werden, wenn sie am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind.