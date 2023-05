Erdogan-Feiern in Wien: Berufsrettung steckte mehrere Minuten fest

Zahlreiche Fans des türkischen Präsidenten feierten dann am späten Sonntagabend in Wien den Wahlsieg, Brennpunkt dabei war der Reumannplatz in Wien-Favoriten.

In Favoriten, wo traditionell viele Austro-Türken leben, versammelten sich in den Abendstunden tausende Menschen auf der Straße. Am Reumannplatz war lautes Jubelgeschrei, Hupkonzerte und türkische Musik zu hören, dazu wurden türkische Flaggen und Fahnen mit dem Abbild Erdogans geschwenkt.

Für Autos gab es angesichts der feiernden Menschenmassen kein Durchkommen mehr. Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrschte weiterhin großer Wirbel in der Bundeshauptstadt. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Massive Verkehrsbeeinträchtigungen

Laut einem Sprecher der Wiener Polizei kam es bei den spontanen und daher auch nicht angemeldeten Kundgebungen ab 20.30 Uhr um den Reumannplatz zu Autokorsos, die massive Verkehrsbeeinträchtigungen verursachten. Durch das Einschreiten der Beamten und entsprechende Anzeigen habe sich die Lage aber gegen 23.30 Uhr wieder beruhigt.

Man habe auch, so der Polizeisprecher, möglicherweise gefährdete Objekte wie das Ernst-Kirchweger-Haus - das in der Vergangenheit Ziel türkischer Hooligans war - oder Botschaften geschützt und auch verhindert, dass sich die mehreren hundert Feiernden nicht weiter in Bewegung setzen konnten. Anzeigen gab es laut Polizei aber auch nach dem "Symbolegesetz", da - wie auch bei vorangegangenen Veranstaltungen - von einzelnen jubelnden Erdogan-Fans der verbotene "Wolfsgruß" gezeigt wurde.

Berufsrettung steckte mehrere Minuten fest

Blockade. Die Menge blockierte sogar einen Rettungswagen. Wie die Wiener Berufsrettung ÖSTERREICH bestätigt, musste die Rettung trotz Sirene und Blaulicht „mehrere Minuten“ warten, bis die Menge den Weg freigab. Sie kamen dann noch rechtzeitig bei einem leicht verletzten Kind in der Nähe an.

74 %: Austro-Türken wählten Erdogan

In Österreich lebende türkische Staatsbürger stimmten auch im zweiten Wahlgang mit großer Mehrheit für Recep Erdogan. 73,88 % der wahlberechtigten Türken in Österreich gaben ihm laut Wahlkommission ihre Stimme.

Nur in Belgien mehr Fans. Insgesamt waren 108.000 Türken in Österreich wahlberechtigt. Auch in Deutschland waren 67,5 % für Erdogan, in Frankreich 66,6 %, in den Niederlanden 70,4 % und in Belgien sogar 74,9%. Dagegen lag in Ländern wie Großbritannien, Schweden oder der Schweiz Herausforderer Kemal Kilicdaroglu voran.

Putin gratuliert. Erdogan regiert die Türkei seit 2003 als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident. Zu den ersten internationalen Gratulanten Erdogans zählte am Sonntag Russlands Präsident Wladimir Putin.