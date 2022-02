Erneut Party-Wirbel um Martin Ho

Erneut missachteten Dutzende Gäste die geltenden Corona-Regelungen der Regierung.

Er kann es einfach nicht lassen: Das Enfant terrible der Wiener Gastro-Szene Martin Ho kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus.



Der „Freedom Day“ wird in Österreich zwar erst am 5. März zelebriert, Hos scheint sich aber zu denken „Feel free and party on“, denn am Wochenende wurde in seinem Hidden Club auf der Mariahilfer Straße wieder gefeiert, als gäbe es keine geltenden Pandemie-Regelungen.



