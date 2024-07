Erneut zieht bewaffnete Bande durch Wien-Brigittenau

Derzeit kommt die Gegend rund um den Anton-Kummerer-Park nicht zur Ruhe. Nach einem Bandenkrieg am Freitag, zog bereits am Samstag wieder eine Gruppe bewaffnet durch die Gassen.

Wien. Schockierte Anrainer riefen auch in der Nacht auf Sonntag wieder die Polizei, da erneut bewaffnete Männer in einer großen Gruppe (syrischer Staatsangehörigkeit) im Bereich Klosterneuburger Straße, Anton-Kummerer-Park und Hannovermarkt unterwegs waren. Bereits am Freitag kam es im Park zu einer Auseinandersetzung zweier großer Banden (Syrer und Tschetschenen), wobei Beteiligte verletzt wurden – oe24 berichtete. In der Nacht auf Sonntag um 0.40 Uhr gingen also erneut Notrufe bei der Polizei ein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau, der WEGA, der Bereitschaftseinheit und der Polizeidiensthundeeinheit wurden unverzüglich an die Örtlichkeiten beordert.

Messer und Pfefferspray sichergestellt

Im Zuge der Einsätze kam es zu 24 Personenkontrollen. Im Nahbereich der Einsatzörtlichkeiten wurden zwei Messer und ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Es kam aber zu keinen strafrechtlich relevanten Tathandlungen.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Der Streifendienst wurde im betroffenen Bereich signifikant verstärkt um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu gewähr-leisten und bei strafbaren Handlungen durch Personengruppen konsequent einzuschreiten.