Anlässlich der Gastro-Öffnung lancierte auch Marco Pogo eine neue CD.

Wien. „Im Lockdown kannst keine CD veröffentlichen“ – für Bierpartei-Chef Marco Pogo war klar: „Dann machen wir das halt, wenn die Wirte wieder aufsperren.“ Und so ­erblickt die neue CD das Licht der Welt im Schutzhaus auf der Schmelz – das Bier floss in Strömen. Am Ende ging das Bier aus – auch das eine Premier.