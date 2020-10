Eskalation am Würstelstand: Kontrahenten mit Messer bedroht

Das Opfer, ein 30-Jähriger, suchte das Weite und hielt in sicherer Entfernung eine Funkwagenbesatzung des Stadtpolizeikommandos an.

Ein Betrunkener soll Donnerstagabend bei einem Imbissstand in Wien-Favoriten ein Messer gezückt und damit gedroht haben. Das Opfer, ein 30-Jähriger, suchte das Weite und hielt in sicherer Entfernung eine Funkwagenbesatzung des Stadtpolizeikommandos an. Die Polizisten nahmen den Beschuldigten, der sich noch immer beim Würstelstand aufhielt, fest, auch das Messer wurde sichergestellt.



Es habe einen Streit wegen einer Frau gegeben, berichtete der Bedrohte. Der Messermann (45) hatte 1,84 Promille, er ließ sich widerstandslos festnehmen, berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak.