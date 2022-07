Fahndung nach Raub: Polizei bittet um Hinweise

Drei Männer raubten einen 33-Jährigen aus – die Polizei konnte ein Lichtbild von einem Tatverdächtigen ausgewertet werden.

Wien. Ein Mann (33) lernte drei ihm unbekannte Männer kennen, besuchte mit ihnen ein Lokal, wo sie Alkohol konsumierten. Als sie am Nachhauseweg waren, sollen die drei Männer den 33-Jährigen in einen Müllraum eines Mehrparteienhauses gezerrt haben. Dort sollen sie ihn geschlagen, getreten und Bargeld und Dokumente geraubt haben. Danach ergriffen die drei die Flucht, wie die Polizei berichtet.

Das Opfer alarmierte anschließend die Polizei und wurde mittels eines Wiener Rettungsdienstes mit Verdacht auf Frakturen und Prellungen im Gesichtsbereich in ein Spital gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am 7. April in der Wattgasse im 16. Bezirk. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Es konnte ein Lichtbild von einem Tatverdächtigen ausgewertet werden.

© LPD Wien

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten.