Fake-Taxler fuhr Innungs-Mann brutal nieder

Vor dem Ärztekongress kam es im Messezentrum kam es am Wochenende zu einem schweren Zwischenfall.

Wien. Im Polizei-Mail liest sich die jüngste Eskalation zwischen echten und Möchtegern-Taxlern sowie Uber, Bolt & Co. wie folgt: „Wir können einen Einsatz in der Ausstellungsstraße bestätigen. Ein 52-jähriger Autolenker soll einen 43-Jährigen nach einem Gespräch angefahren haben. Laut Angaben der Beteiligten ging es um das Thema der rechtmäßigen Personenbeförderung. Bei dem Vorfall wurde ein Mann verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach der Vernehmung auf freiem Fuß wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.“

ÖSTERREICH-Leser erfahren mehr, nämlich die Hintergründe: Demnach führten die Ausschussmitglieder der Taxi-Innung am Samstag vor dem Messezentrum in einer Nebenfahrbahn eine Schwerpunktkontrolle durch.

Meterweit durch die Luft katapultiert

Schutzweste. Dabei hielten sie einen Toyota-Fahrer (52) auf, der wohl ein „TX“ im Wiener Kennzeichen, aber keine vorgeschriebene Taxileuchte und schon gar keinen Taxischein hatte. „Unser Kollege, der eine Schutzweste mit Wirtschaftskammer-Aufschrift trug, trug hat dann dem Fahrgast erklärt, dass er om einem Fake-Taxi sitzt. Der Kunde ist sofort wieder ausgestiegen.“

© zVg

Der Kammerfunktionär, kurz bevor Kontrahent Gas gab.

Geschleudert. Der Fahrer – übrigens der Vater eines Unternehmers, der für Bolt fährt – reagierte extrem: Er gab Vollgas, fuhr den 43-Jährigen an und katapultierte ihn meterweit durch die Luft. Dann versuchte er im Rückwärtsgang zu flüchten, kam aber – von echten Taxis – blockiert, nicht weit. Die alarmierte Polizei legte dem 52-jährigen Serben Handschellen an. Der verletzte WKW-Funktionär erlitt erhebliche Prellungen und kam ins Spital, ist aber mittlerweile in häuslicher Pflege. Innungssprecher Volcan A.: „So kann es nicht weitergehen. Alleine seit Sonntag haben wir 20 Fake-Taxilenker erwischt. Es braucht mehr Kontrollen durch das Verkehrsamt!“

(kor)