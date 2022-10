Familienstreit eskaliert: 17-Jähriger sticht Mann in Rücken

Auch andere Beteiligte sollen sich gegenseitig mit Faustschlägen attackiert haben.

Wien. Am Mittwoch wurden Polizisten in Wien-Hietzing wegen eines lautstarken Streits alarmiert. Es kam in einer Wohnung aufgrund von Familienstreitigkeiten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein 17-jähriger österreichischer Staatsbürger soll dabei einen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen haben, wie die Polizei berichtet. Er wurde dabei nicht schwer verletzt. Auch andere Beteiligte sollen sich gegenseitig mit Faustschlägen attackiert haben. Die Beamten konnten die Auseinandersetzung umgehend beenden. Der 17-Jährige wurde festgenommen.

Mehrere Vorfälle mit Messern in Wien

In Wien-Simmering meldete am Mittwoch eine Zeugin, dass sie von einer Frau auf der Straße angesprochen wurde, welche angab, dass sie ihren Freund in der Wohnung mit einem Messer verletzt habe. Dann soll die Frau wieder in ein Wohn-haus gelaufen sein. In einer Wohnung entdeckten die Beamten die 39-jährige slowakische Staatsangehörige und den verletzten 45-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der polnische Staatsangehörige wies eine stark blutende Schnittverletzung im Oberschenkelbereich auf. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

In Wien-Favoriten kam es am Mittwoch zu einer Rangelei zwischen mehreren Männern. Da-bei soll ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger versucht haben mit einem Messer auf zwei Männer einzustechen. Einer wurde dabei leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Nach einem möglichen Mittäter wird gefahndet.