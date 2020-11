Wieder Aufregung um ein Lokal von Martin Ho – es gibt neue Party-Videos.

Obwohl sich Österreich im Teil-Lockdown befindet, kursieren auf Social Media seit Sonntag Videos und Fotos einer angeblichen Party-Nacht bei Star-Gastronom und Kurz-Vertrautem Martin Ho. Die Party soll im bekannten „One O One“ im ersten Bezirk stattgefunden haben. Jener User, der die Videos gepostet hat, sagt auf Nachfrage, „dass die Videos bei einer Halloween-Party entstanden sind“.

So weit, so gut – pikant ist allerdings, dass keine verkleideten Personen zu sehen sind, wie es bei einer Halloween-Party eigentlich üblich wäre. Gepostet wurde das Video jedenfalls Samstagnacht.

Ho für Stellungnahme nicht erreichbar

Ob die Party nun wirklich am Samstag stattfand und somit klare Vergehen gegen die Ausgangsbeschränkungen vorliegen oder nicht, ist offen. Martin Hos Sprecher war für ÖSTERREICH am Sonntag nicht erreichbar.

In den vergangenen ­Wochen war der Szene-Gastronom vermehrt in die Schlagzeilen geraten. So hatte sein Lokal „DOTS“ bereits Tage vor der Verkündigung des zweiten Lockdowns auf Social Media die vorübergehende Schließung des Lokals angekündigt.

Dies führte sogar so weit, dass SPÖ-Mandatar Rudolf Silvan in dieser Causa eine Anfragenserie an alle Minister stellte, inwieweit Ho vorzeitige Informationen über die Schließungen der Gastronomie im Zuge des Teil-Lockdowns von Regierungskreisen erhielt.