Festakt in Floridsdorf: VHS-Standort wiedereröffnet

Die Stadt Wien investiert 75 Millionen Euro in die Sanierung von 27 VHS-Standorten.

Rund eineinhalb Jahre dauerte die Sanierung der VHS Großfeldsiedlung. Am 27. Jänner schließlich feierte man gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig die Eröffnung. Bis 2030 will die Stadt 75 Millionen Euro in die Sanierung von 27 VHS-Standorten investieren. Ludwig betonte die Wichtigkeit dieser Unternehmungen:

"Floridsdorf ist ein vielfältiger Bezirk mit Bewohner*innen, deren Bildungsbedarfe sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt haben. Seit 1974 bietet die VHS Großfeldsiedlung nicht nur ein Bildungszentrum im Grätzel, sondern auch einen Ort des kulturellen Austauschs und des sozialen Miteinanders. Dank der gelungenen Sanierung wurde der VHS-Standort an moderne Anforderungen angepasst und ist nun ein offenes Haus für alle Floridsdorfer*innen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer flächendeckenden Bildungsinfrastruktur in Wien, die lebensbegleitendes Lernen ermöglicht. Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Haus."

Bildung für alle

Nach der Generalüberholung befindet sich das Gebäude sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand. Außerdem wurde es um einen topmodernen Veranstaltungssaal für knapp 200 Personen erweitert. Alle Räumlichkeiten wurden mit möglichst wenig Barrieren geschaffen.

Die generalsanierte VHS Großfeldsiedlung steht symbolisch für Chancengerechtigkeit, Integration und lebenslanges Lernen. Der Standort bietet ein vielfältiges Angebot, das sowohl die persönliche als auch die gesellschaftliche Weiterentwicklung fördert. Mit der sanierten VHS Großfeldsiedlung werden die Türen für alle geöffnet. Die VHS Großfeldsiedlung bietet auch VHS Lernstationen im Rahmen der Wiener Lernhilfe an, was eine wichtige Unterstützung für die Schüler darstellt: Rund 10.000 Wiener Schüler können jedes Jahr an den Lernhilfe-Kursen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch kostenlos teilnehmen.

Neue Perspektiven

Das Besondere am VHS-Standort in Floridsdorf ist, dass es den Menschen hier möglich ist, einen erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss kostenlos nachzuholen. Außerdem reicht das Angebot von verschiedenen Sprachkursen bis hin zum Schachunterricht.