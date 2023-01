× Unfall am Wiener Gürtel: Lenker festgenommen

Ein Auto-Lenker wollte sich einer polizeiliche Anhaltung entziehen, versuchte zu flüchten und baute einen Unfall Margaretengürtel. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Lenker wurde festgenommen.

Wien. Am Mittwochnachmittag um etwa 14.30 Uhr kam es in Wien-Margareten zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt – eine Frau liegt im Schockraum. Sie soll sich allerdings nicht in Lebensgefahr befinden. Zum Unfall kam es nachdem sich der Lenker einer polizeilichen Anhaltung entziehen wollte und flüchtete. Der Unfallverursacher wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung festgenommen, wie Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber oe24 bestätigt.

"In Margareten kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Verursacher wurde festgenommen. Im Zuge der Aufnahme wird der Margaretengürtel Höhe Arbeitergasse Richtung Wienzeile gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet", informiert die Polizei via Twitter.

Bei dem Unfall wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Wiener Polizei sicherte den Gefahrenbereich ab. Am Wiener Gürtel kommt es rund um den Unfall-Bereich zu Verkehrsverzögerungen. Umleitungen wurden eingerichtet.