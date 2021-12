Feuer am Dach der „Krone“

Ihrem Portier verdankt die „Krone“, dass niemand bei dem Brand zu Schaden kam.

Wien. Die Rauchsäule war in ganz Heiligenstadt zu sehen, dichter Qualm drang am Mittwoch gegen 13 Uhr aus dem 16. Stock des Krone-Hochhauses an der Wiener Muthgasse. Dort, wo der legendäre Gründer Hans Dichand sein Büro hatte, war ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr löste ­wegen des großen Gebäudes Alarmstufe 2 aus, war blitzartig vor Ort, weil der Portier des Hauses goldrichtig reagiert hatte. Die Krone selbst berichtete: „Ein Feueralarm riss die Mitarbeiter von den ­Arbeitsplätzen (sic!). Dichter schwarzer Rauch drang durch die Belüftungsan­lage aus dem Dach.“ Laut Krone.at musste das Haus evakuiert werden.

Mithilfe einer Drehleiter wurden Feuerwehrleute zur Brandstelle ge­hoben. Vier Löschzüge der Feuerwehr mit Atemschutztrupp bekämpfen den Brand. Gegen 14 Uhr konnten die Mitarbeiter wieder ins Haus.