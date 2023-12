Eine Frau konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Stiegenhaus retten.

Feuer in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt am Sonntagmorgen: Der Zimmerbrand löste um 10.30 Uhr einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr musste mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausrücken. Als die Feuerwehrleute vor Ort waren, schlugen die Flammen bereits aus der Balkontür einer Wohnung. Die Mieterin konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Stiegenhaus retten. Sie musste mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung ins Spital.

Brandursache ist noch unklar

Mit Löschleitungen über eine Drehleiter und über das Stiegenhaus kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Gleichzeitig kontrollierte ein Atemschutztrupp das stark verrauchte Stiegenhaus, das später mit Hochleistungslüftern entraucht wurde. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Bereiche des Gebäudes konnte verhindert werden. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist Gegenstand der Ermittlungen.