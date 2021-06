Fiaker-Skandal: Trotz 35,8 Grad NICHT hitzefrei

Fiaker haben ab 35 Grad hitzefrei – in Wien aber nur höchst theoretisch.

Die ganze Stadt litt am Sonntag unter der brütenden Hitze – eigentlich ein Klassiker dafür, dass endlich der Hitzefrei-Paragraf für die Fiaker in Kraft tritt.



Ab einer Temperatur von 35 Grad Celsius heißt es für die Kutscher: „Stellt’s meine Ross’ in Stall“, wie es im Wienerlied so schön heißt.



Den ganzen Wien-Insider lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!