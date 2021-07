Die Frau wurde von der Berufsfeuerwehr geborgen.

Eine Frau ist Donnerstagmittags in Wien-Floridsdorf mit ihrem Auto gegen einen Ampelmast an der Kreuzung der Brünner zur Gerasdorfer Straße gekracht. Das Unfallopfer wurde laut Feuerwehr im Wrack eingeklemmt und musste mit hydraulischen Geräten geborgen werden. Anschließend wurde die Lenkerin per Hubschrauber ins Spital geflogen.