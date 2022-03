Frauen raubten Bekannte in Wien-Landstraße aus

...

Zwei Frauen haben am späten Samstagnachmittag eine Bekannte in deren Wohnung in Wien-Landstraße ausgeraubt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich bekam die 62-jährige serbische Staatsbürgerin gegen 17.15 Uhr in ihrer Wohnung unweit des Botanischen Gartens Besuch von den beiden Frauen. Sie wollten 20.000 Euro eintreiben, die ihnen die Frau angeblich schuldete. Das funktionierte aber nicht, wie sich das die 31- und die 52-Jährige das vorstellten. So eskalierte das Geschehen.

Die beiden österreichischen Staatsbürgerinnen rissen ihrer Bekannten eine Kette vom Hals und durchsuchten ihre Wohnung. Dabei ließen sie mehrere hundert Euro aus einer Geldbörse, eine Smartwatch und Fotos mitgehen. Bei der Auseinandersetzung wurde auch noch ein Fernseher beschädigt, bevor das Duo flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt und von der Berufsrettung Wien versorgt.

Beamte der Polizeiinspektion Mitte stellten die beiden Frauen. Sie wurden angezeigt, außerdem bekamen sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Die mitgenommenen Gegenstände wurden sichergestellt und der Besitzerin zurückgegeben.