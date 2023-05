Fußballtrainer soll sieben Mädchen betatscht haben

Der Fußball-Trainer (41) habe seine Schützlinge regelmäßig unsittlich berührt.

Wien. Skandal bei Wiener Fußballverein: Als Trainer für Mädchen soll ein 41-Jähriger regelmäßig in den Ü15- und Ü16-Teams seine Schützlinge massiert und im Intimbereich oder am Hintern berührt haben. Mit einer 15-Jährigen soll er sogar Sex gehabt haben. Vorgeworfen wurde dem Ex-Trainer gestern vor dem Landesgericht nur der Missbrauch seines Autoritätsverhältnisses. Den Sex stempelte er als Lüge ab und bezeichnete ihn als „Verschwörung“, auch die anderen Berührungen seien nie sexueller Art gewesen. Der Prozess wurde vertagt, da die Staatsanwaltschaft alle Mädchen befragen will, die der Mann trainiert hatte.