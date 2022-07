Fußgängerin in Wien von Lkw erfasst – 70-Jährige tot

Die Frau wurde vor Ort von der Berufsrettung Wien und einem Notarzt notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht, wo sie wenige Zeit später verstarb.

Wien. Am Dienstag um 16 Uhr kam es auf der Kreuzung Julius-Ficker-Straße/Seyringer Straße (21. Bezirk) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erhebungen zufolge soll ein 45-jähriger Lkw-Lenker (Stbg.: Österreich) mit seinem Lkw von der Julius-Ficker-Straße nach rechts in die Seyringer Straße eingebogen sein. Dabei soll er eine 70-jährige Passantin am Schutzweg erfasst und lebensgefährlich verletzt haben.

Die Frau wurde vor Ort von der Berufsrettung Wien und einem Notarzt notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht, wo sie wenige Zeit später verstarb, wie die Polizei berichtet.

Der LKW-Lenker erlitt einen Schock. Er wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.