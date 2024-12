Gebührenerhöhung: Park-Hammer in Wien

Kurzparken in Wien wird ab Jänner teurer.

Wien. Kurz vor dem Jahreswechsel ruft ÖAMTC in einer Aussendung in Erinnerung: Mit 1. Jänner 2025 hebt die Stadt Wien die Kurzparkgebühren erneut an - eine halbe Stunde kostet künftig 1,30 Euro (bisher 1,25 Euro), eine ganze Stunde kommt dann auf 2,60 Euro (bisher 2,50 Euro). Für Wiener, die über ein Parkpickerl für ihren Bezirk verfügen, bleibt die Gebührenhöhe bis auf Weiteres unverändert.

Alte Parkscheine müssen bis 30. Juni verbraucht werden

Parkscheine zum "alten" Tarif (bis Ende 2024) dürfen noch bis zum 30. Juni 2025 aufgebraucht werden. Eine Möglichkeit auf Umtausch - selbst gegen Aufzahlung zum neuen Tarif - wird von der Stadt Wien auch weiterhin nicht angeboten. ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler erneuert daher die Kritik an dieser Vorgangsweise: "Parkscheine, die bis Ende Juni 2025 nicht verbraucht werden, sind danach praktisch wertlos. Dass die Stadt Wien einen Umtausch hier kategorisch verweigert - noch dazu angesichts von drei Gebührenerhöhungen in nur fünf Jahren - ist aus Sicht des ÖAMTC ausgesprochen ärgerlich und bleibt weiterhin ein Missstand."

Der Mobilitätsclub erneuert daher seine Forderung, eine echte Umtauschmöglichkeit für nicht verbrauchte Parkscheine vorzusehen: "Schließlich wurde vorab eine Gebühr entrichtet, ohne dass eine Leistung seitens der Gemeinde Wien erbracht wurde. Es wäre nur fair, wenn Konsumenten die Möglichkeit hätten, den fehlenden Restbetrag auf den neuen Tarif bei der Stadtkasse aufzuzahlen und dafür einen gültigen Parkschein zu bekommen - anstatt um den gesamten alten Betrag umzufallen", so der ÖAMTC-Experte.

Alles rund ums Kurzparken in ganz Österreich

Die kostenlose ÖAMTC-App hilft bei der Orientierung und bietet Transparenz, wo überall Kurzparkzonen gelten, wie hoch die konkreten Gebühren sind und wie bezahlt werden kann (www.oeamtc.at/app). Eine Erleichterung für Nutzer ist zudem die Funktion "Parkschein buchen": Hier gelangt man direkt in den Bezahlvorgang, um die angezeigte Parkgebühr elektronisch zu entrichten.