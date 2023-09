Gemeindebau für Willi Resetarits

Der neue Gemeindebau in der Landgutgasse wird nach dem 2022 verstorbenen Musiker Willi Resetarits benannt, der den Favoritn-Blues als Ostbahn-Kurti erfand und am nahen Humboldtplatz aufwuchs.

An der Laxenburgerstraße 4 in Wien-Favoriten entsteht derzeit das Wohnquarftier "Neues Landgut", in dem auch ein Gemeindebau errichtet wird. Wie Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál jetzt bekannt gab, wird dem Antrag von Bezirksvorsteher Marcus Franz stattgegeben, diesen als Willi-Resetarits-Hof zu benennen - er wird benannt nach dem legendären Musiker, Sänger und Humanisten, der 2022 im Alter von 73 Jahren bei einem Unfall verstarb.

© Bagienski Grandits ×

Resetarits erfand mit seiner Kunstfigur "Ostbahn-Kurti" den Favoritn-Blues und war sein Leben lang dem Bezirk verbunden - am nahen Humboldtplatz verbrachten er und seine Brüder Lukas und Peter große Teile ihrer Kindheit. "Willi Resetarits hat nicht nur ein großartiges musikalisches Lebenswerk hinterlassen, er war als Gründer des Integrationshauses auch als Mensch mit sozialem Gewissen ein Vorbild. Wir wollen mit diesem Gemeindebau ein Zeichen der Wertschätzung für ihn setzen", erklärten Gaál und Franz.

Roswitha Hofer-Resetarits, die Witwe des Künstlers, erklärte: "Willi war im wahrsten Sinne des Wortes ein Gutmensch. Möge sein Einsatz für die Mitmenschen auch die BewohnerInnen in dem nach ihm benannten Hof dazu inspirieren, die Welt ein Stück besser zu machen."