Gestankswolke: Brennender Mist verpestet Wien

Aus fast allen Bezirken kamen Notrufe wegen des beißenden Mistgestanks.

Der Misthaufen eines Bauern am Friedhofweg in der Donaustadt geriet am Montag gegen 16 Uhr in Brand. „Der Bauer rief bei uns an. Sein Misthaufen brannte. Und dieser war ziemlich groß, mannshoch. Wir schätzen, dass 3.000 Kubikmeter Mist vom Feuer betroffen waren“, so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber ÖSTERREICH.

Ganz Wien verstunken

Die Folgen des Feuers zwischen Süßenbrunn und Breitenlee betrafen fast die ganze Stadt: „Zuerst kamen viele Anrufe aus den Nachbarbezirken, die sich über ziemlich üblen Gestank beschwerten. Dann erhielten wir auch die Meldungen, dass zunächst in der Leopoldstadt und dann auch in den Bezirken innerhalb des Gürtels Beschwerden über Geruchsbelästigungen eintrafen“, berichtet Schauer.

Glutnester

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte auch am Dienstagnachmittag an, auch wenn die Flammen schon gelöscht waren: „Wir müssen den Mist mit dem Radlader zerteilen, um etwaige Glutnester zu finden. Dabei kommt natürlich Luft zum darin verteilten, meist sehr trockenen Stroh hinzu. Wir passen auf, dass die Sache nicht wieder aufflammt“, berichtet der Feuerwehrsprecher, der noch kein Ende des Kampfes gegen die Glutnester absehen konnte. Verletzt wurde jedenfalls niemand.